مفتى الجمهورية: منع البنت من الميراث يتعارض مع آيات المواريث

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن منع البنت من الميراث قضية تسيطر على العقول فى الأرياف بصفة خاصة، لأنهم يخشون أن تستحوذ أسرة زوجها على نصيبها من الميراث، مؤكدا أن هذه ثقافة مغلوطة ومخالفة لآيات المواريث القرآن.

موضحا أن كل إنسان مات وترك ميراثا فلابد وأن يوزع على الورثة الموجودين كما أراد الله، بعد التخيير لهؤلاء الورثة فى هذه الأنصبة، فبعضهم قد يتنازل ويتصالح بعد ثبوت الحق، لكن منع البنت من الميراث هو خلاف مع مراد الله عز وجل فى آيات المواريث من أن ترث البنت والأخت والزوجة فكل هؤلاء لهم حق فى التركة فى القواعد المعروفة لتوزيع التركات كما ذكرتها آيات القرآن الكريم، فإذا كان لها حق فلا يجوز لأحد أن يحرم هذه البنت من الإرث وأن تعطى حقها.