الآلاف يؤدون صلاة الجنازة على شهداء كفر الشيخ

يؤدى الآلاف من المصلين صلاة الجنازة على شهداء العملية الإرهابية بالاستاد الرياضى بكفر الشيخ، بمسجد المحافظة بمدينة كفر الشيخ، وذلك عقب انتهاء صلاة العشاء.

وعقب صلاة الجنازة بدأت إجراءات الجنازة العسكرية، بحضور محافظ كفر الشيخ، الدكتور أسامة حمدى، واللواء عبد الرحمن شرف، مدير الأمن، وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة والآلاف من الأهالى والقوى السياسية بالمحافظة.

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