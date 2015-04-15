"العلاج الحر" يغلق 38 منشأة طبية خاصة بدون ترخيص بالإسكندرية

قامت إدارة العلاج الحر التابعة لمدير الصحة بالإسكندرية، برئاسة الدكتور مجدى حجازى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفات والسير فى إجراءات الغلق الإدارى لعدد 38 منشأة سواء لعملها بدون ترخيص أو لمخالفتها شروط الترخيص أو لعدم وجود مدير فنى، كما تمت مخاطبة مأمورى أقسام الشرطة لتنفيذ عدد من قرارات الغلق الإدارى فى نطاق أقسامهم.

وكانت الإدارة كثفت التفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، حيث قام أطباء الإدارة بالمرور والتفتيش على 86 منشاة طبية خاصة بمختلف مناطق الإسكندرية.

وقامت إدارة العلاج الحر -بناء على تعليمات وكيل الوزارة مجدى حجازى- بالمرور على منشآت طبية خاصة بمنطقة برج العرب وإثبات وجود أطباء من العاملين فى المستشفيات الحكومية بتلك المنشآت الخاصة أثناء مواعيد العمل الرسمية، وتمت إحالة هؤلاء الأطباء للتحقيق بالمديرية.

وعلى جانب آخر قامت إدارة العلاج الحر الشهر الماضى بإصدار 23 ترخيص لمنشآت طبية خاصة جديدة ما بين مستشفى خاص ومركز طبى تخصصى ومحل نظارات علاوة على 3 عيادات تخصصية و23 عيادة خاصة.

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