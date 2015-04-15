تنفيذ 28 قرار إزالة خلال حملة بمركز أسنا

أسفرت حملة قادها محمد سيد سليمان رئيس مركز إسنا بناء على تكليفات محمد بدر محافظ الأقصر، عن إزالة 28 حالة تعدى منها 10 على أملاك الدولة بمساحة 10 أفدنة و18 حالة تعدى على الاراضى الزراعية بمساحة 5 افدنة تقريبا بقرية كيمان المطاعنة شمال غرب مدينة أسنا.

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا شنت حملة مكبرة بالتعاون مع الأجهزة المعاونة من الوحدة المحلية وبالتنسيق مع قوات الأمن بحضور اللواء عادل مأمون مساعد مدير الأمن والعميد عصام الدسوقى مدير المباحث بالمديرية بالاشتراك مع الادارة الهندسية والشئون القانونية والإدارة الزراعية وضباط مركز شرطة اسنا والأمن المركزى والمجموعات القتالية.



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جانب من الإزالات



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استمرار حملات الإزالات



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حملة لإزالة المخالفات