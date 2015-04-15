كمثرى واحدة يوميا تحارب مرض السكر وقد تغنى عن العلاج

• تفاحة يوميا وكمثرى يوميا

• المركبات الفينولية تحارب السكرى

• تناول الكمثرى بقشرها

• تناول الكمثرى تخفض من السكر فى الدم

• الكمثرى تخفض ضغط الدم

>يمكن أن تكون قد سمعت أن "تفاحة يوميا" تساعد على حماية الصحة، لكن أظهرت دراسة علمية حديثة أن هناك فوائد عديدة لتناول الكمثرى يومياً، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى.>ومن المعروف أن المركبات الفينولية الموجودة فى الفواكه توفر مضادات الأكسدة التى تحارب مرض السكرى، وقد وجدت الدراسة الجديدة أن التركيزات العالية المحتوى من المركبات الفينولية الصحية موجودة فى الكمثرى، وخاصة فى الجلد.>وقال كاليداس شيتى، أستاذ علوم النبات فى جامعة ولاية داكوتا الشمالية، إن نتائج الدراسة تشير إلى أن استهلاك الكمثرى بكاملها (القشر واللب) قد توفر أفضل حماية لمرضى السكرى كجزء من نظام غذائى صحى شامل.>وأوضح شيتى أن تناول الكمثرى يوميا يمكن أن يساعد فى السيطرة على مستويات الجلوكوز فى الدم لدرجة أن الأشخاص الذين يعانون من السكرى، لا يحتاجون لتناول الدواء معها.>وأضاف الباحثون فى معرض أبحاثهم، أن الكمثرى لها تأثير قوى ومذهل على خفض ضغط الدم للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

ونشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”، وذلك فى الخامس عشر من شهر إبريل الجارى.

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