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كمثرى واحدة يوميا تحارب مرض السكر وقد تغنى عن العلاج

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كمثرى واحدة يوميا تحارب مرض السكر وقد تغنى عن العلاج كمثرى واحدة يوميا تحارب مرض السكر وقد تغنى عن العلاج

• تفاحة يوميا وكمثرى يوميا


>يمكن أن تكون قد سمعت أن "تفاحة يوميا" تساعد على حماية الصحة، لكن أظهرت دراسة علمية حديثة أن هناك فوائد عديدة لتناول الكمثرى يومياً، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى.

• المركبات الفينولية تحارب السكرى


>ومن المعروف أن المركبات الفينولية الموجودة فى الفواكه توفر مضادات الأكسدة التى تحارب مرض السكرى، وقد وجدت الدراسة الجديدة أن التركيزات العالية المحتوى من المركبات الفينولية الصحية موجودة فى الكمثرى، وخاصة فى الجلد.

• تناول الكمثرى بقشرها


>وقال كاليداس شيتى، أستاذ علوم النبات فى جامعة ولاية داكوتا الشمالية، إن نتائج الدراسة تشير إلى أن استهلاك الكمثرى بكاملها (القشر واللب) قد توفر أفضل حماية لمرضى السكرى كجزء من نظام غذائى صحى شامل.

• تناول الكمثرى تخفض من السكر فى الدم


>وأوضح شيتى أن تناول الكمثرى يوميا يمكن أن يساعد فى السيطرة على مستويات الجلوكوز فى الدم لدرجة أن الأشخاص الذين يعانون من السكرى، لا يحتاجون لتناول الدواء معها.

• الكمثرى تخفض ضغط الدم


>وأضاف الباحثون فى معرض أبحاثهم، أن الكمثرى لها تأثير قوى ومذهل على خفض ضغط الدم للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

ونشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”، وذلك فى الخامس عشر من شهر إبريل الجارى.

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