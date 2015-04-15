المكملات الغذائية المستخدمة لبناء العضلات قد تسبب سرطان الخصية

• ارتفاع خطر الإصابة بسرطان الخصية

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة براون البريطانية، أن المكملات الغذائية المستخدمة لبناء العضلات قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الخصية.>وكشفت الدراسة الجديدة وجود علاقة بين تلك المساحيق المستخدمة لبناء العضلات التى تحتوى على الكرياتين أو الأندروستيرون وارتفاع خطر الإصابة بسرطان الخصية بنسبة تصل إلى 65 فى المائة.>• الرجال قبل سن الـ 25 عاماً

وكان الرجال الذين بدأوا فى اتخاذ هذه المكملات الغذائية قبل سن 25، أو أخذوا أكثر من نوع واحد واستخدموه لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، أصيبوا بالسرطان، وفقاً للدراسة.

>• المكملات الغذائية لبناء العضلات

وقال البروفيسور تونج زانج تشنغ، الذى قاد الدراسة من جامعة براون، أن إستخدام تلك المكملات الغذائية لبناء العضلات فى سن مبكر يرفع من مخاطر الإصابة بالسرطان بنسبة أكبر، وإذا تم استخدام أنواع متعددة، كانت مخاطر الإصابة أعلى.

وأشار الباحثون إلى أن احتمالات الإصابة بسرطان الخصية كانت أكبر من 177% بين الرجال الذين كانوا يستخدمون أكثر من نوع واحد من المكملات الغذائية.

• أضرار المكملات الغذائية

>وأضاف الباحثون أن المكملات الغذائية المستخدمة لبناء العضلات تضر أكثر مما تنفع، وتسبب مشاكل خطيرة.

ونشرت الدراسة مؤخراً فى المجلة البريطانية للسرطان.

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