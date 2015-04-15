أخبار عاجلة

البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نجيب ساويرس يشيد بقرار هدم مقر "الوطنى" ويقترح بناء فندق "25يناير"

Google+ Print
نجيب ساويرس يشيد بقرار هدم مقر "الوطنى" ويقترح بناء فندق "25يناير" نجيب ساويرس يشيد بقرار هدم مقر "الوطنى" ويقترح بناء فندق "25يناير"
أشاد المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، ومؤسس حزب المصريين الأحرار، بقرار حكومة المهندس إبراهيم محلب بهدم مبنى الحزب الوطنى المنحل بميدان التحرير، موضحًا: "قرار جيد جدًا لكنه تأخر كثيرًا".

واقترح "ساويرس" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن تطرح أرضه للبيع لإقامة فندق جديد يحمل اسم 25 يناير.

وقد وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم الأربعاء، على أن تتولى محافظة القاهرة السير فى إجراءات هدم مبنى الحزب الوطنى المنقضى الكائن بكورنيش النيل مع إسناد أعمال الهدم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأحرق مبنى الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل فى 28 يناير 2011، وقبل أن يكون المبنى مقرًا للحزب كان مقرا للاتحاد الاشتراكى الذى تأسس فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.


>- الحكومة تسند عملية هدم مبنى الحزب الوطنى للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى