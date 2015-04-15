نجيب ساويرس يشيد بقرار هدم مقر "الوطنى" ويقترح بناء فندق "25يناير"

أشاد المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، ومؤسس حزب المصريين الأحرار، بقرار حكومة المهندس إبراهيم محلب بهدم مبنى الحزب الوطنى المنحل بميدان التحرير، موضحًا: "قرار جيد جدًا لكنه تأخر كثيرًا".

واقترح "ساويرس" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن تطرح الحكومة أرضه للبيع لإقامة فندق جديد يحمل اسم 25 يناير.

وقد وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم الأربعاء، على أن تتولى محافظة القاهرة السير فى إجراءات هدم مبنى الحزب الوطنى المنقضى الكائن بكورنيش النيل مع إسناد أعمال الهدم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأحرق مبنى الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل فى 28 يناير 2011، وقبل أن يكون المبنى مقرًا للحزب كان مقرا للاتحاد الاشتراكى الذى تأسس فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

- الحكومة تسند عملية هدم مبنى الحزب الوطنى للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة

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