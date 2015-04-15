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"الوزراء": 444 مقعدًا للفردى و120 للقوائم بتعديلات قانون الانتخابات

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"الوزراء": 444 مقعدًا للفردى و120 للقوائم بتعديلات قانون الانتخابات "الوزراء": 444 مقعدًا للفردى و120 للقوائم بتعديلات قانون الانتخابات
قال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن تعديلات قانون مجلس النواب التى أقرها مجلس الوزراء اليوم الأربعاء ورفعها لمجلس الدولة تتضمن 444 مقعدًا فرديًا.

وأشار المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إلى أن التعديلات تضمنت 120 مقعدًا للقوائم و28 مقعدًا يعينهم رئيس الجمهورية بإجمالى مقاعد 592 مقعدًا، موضحًا أنه تم تقسيم الجمهورية إلى 189 دائرة للانتخاب الفردى و4 قطاعات للانتخابات بالقائمة.


>- الحكومة تقر تعديل قوانين الانتخابات فى اجتماعها اليوم.. ومحلب يعرض المسودة النهائية على الرئيس.. ويؤكد: وعدنا فأوفينا وانتهينا فى الوقت المحدد.. ويعلق على حادث استاد كفر الشيخ: إرهاب أسود لا قلب له

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مصر 365

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