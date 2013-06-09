وقفة احتجاجية لعمال مديرية الأوقاف بالإسكندرية لتجاهل الوزارة لمطالبهم

نظم العشرات من عمال مديرية الاوقاف بالاسكندرية وقفة احتجاجية اليوم الاحد ، داخل مبنى المديرية أحتجاجا على ضعف المرتبات، وتجاهل وزارة الاوقاف لمطالبهم، حمل المتجمهرين لافتات كتب عليها (مطالبنا الوحيدة مقابلة الوزير) و (نريد تطبيق الحد الادنى للأجور) و (إلى متى يتم تجاهل حق العمال)، ورددوا هتفات (عيش , حرية , عدالة اجتماعية) و(يا مصر عمالك بتموت والحكومة علينا بتدوس).

> أكد محمد سلطان أحد العمال المحتجين بأن عمال وزارة الاوقاف يتقاضون الرواتب البسيطة والتى لا تكفى لإحتياجات أولادنا رغم عملنا على مدار 10 ساعات متواصلة يومياً, ولذلك نطالب برد حقوقنا الشرعية التى تقدمنا بيها إلى وزارة الاوقاف وتم تجاهلها، وهى زيادة الحد الادنى للجور، وزيادة المرتبات، وشدد بان العمال يعلنون اعتصامهم داخل المبنى الى ان يتم تنفيذ مطالبهم المشروعه والا التصاعيد والاضراب عن الطعام .