مفكر تركى يصف توجهات حكومة أردوغان بالجنون

اتهم نوازد هواش، المشرف العام على مجلة حراء التركية المحسوبة على المفكر الإسلامى فتح الله جولن سلطات أنقرة بالجنون، وقال أن المضايقات التى تعرضت لها المؤسسات التعليمية والإعلامية التابعة لجولن فى تركيا وخارجها تمثل حالة من الجنون، متمنيا ألا تتجاوز سحابة صيف تمضى ثم تعود الأمور إلى نصابها.

وأضاف هواش فى تصريحات للصحفيين فى نواكشوط على هامش ندوة نظمتها المجلة التركية بتعاون مع الإذاعة الموريتانية الرسمية، أن دولا فى أفريقيا تعرضت لضغوط من الحكومة التركية بممارسة مضايقات فى حق المؤسسات التعليمية المحسوبة على جولن العاملة فى هذه الدول.

>ونفى المشرف على مجلة حراء أن تكون أى من هذه الدول قد مارست مضايقات ضد مؤسسات برج العلم وأخواتها التابعة للحكومة التركية.

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