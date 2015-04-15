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مجلس الوزراء : إجراء انتخابات النواب فور تصديق الرئيس على القانون الجديد

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مجلس الوزراء : إجراء انتخابات النواب فور تصديق الرئيس على القانون الجديد مجلس الوزراء : إجراء انتخابات النواب فور تصديق الرئيس على القانون الجديد

السفير حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء

قال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية متوقف على تصديق الرئيس على القانون الجديد للانتخابات.

وقال القاويش خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة الأن، أنه بمجرد تصديق رئيس الجمهورية على القانون الجديد ستحدد اللجنة العليا للانتخابات موعد إجراء الانتخابات البرلمانية.

وتابع القاويش أن رئيس الجمهورية سيكون لحع حق تعيين 28 مقعد من مقاعد البرلمان وفقًا للقانون الجديد.

وأضاف، سيتم تقسيم دوائر الجمهورية إلى 189 دائرة للنظام الفردي وفقًا للقانون الجديد أيضًا.

وعن مبنى الحزب الوطني الذي تم تدميره بالكامل خلال ثورة 25 يناير قال القاويش أن  مجلس الوزراء سيجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل دراسة كيفية الاستفادة من المقر.

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