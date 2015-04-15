رسميا: كلوب يرحل عن دورتموند بنهاية الموسم

"كنت دوما أقول، بمجرد أن أشعر بانني لم أعد المدرب المثالي لهذا الفريق الرائع فسوف أصرح بذلك بنفسي" بهذه الجملة أعلن يورجن كلوب استقالته من تدريب نادي بروسيا دورتموند.

وأكد كلوب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي الألماني ظهر الأربعاء أن قراره بالرحيل بنهاية هذا الموسم "صحيح تماما، فالفريق يستحق أن يدربه الشخص المناسب".

وأردف "استمراري في منصبي سيمثل مشكلة كبيرة، فطالما أنا في موقعي، سنظل ننظر بحسرة لنجاحات الماضي، الآن هو الوقت المناسب للتغيير، ولا أريد أن أعرقل أي خطط للتطور".

وخلال المؤتمر رفضت إدارة النادي الاجابة عن أي سؤال متعلق بالخليفة المحتمل لكلوب في منصبه، كما رفض هو تحديد وجهته المقبلة.

وصرح "لست على اتصال بأندية أخرى حتى الآن، لكني لم أمل أو أتعب، ولا أخطط للحصول على عام للاستراحة، وفي الوقت الحالي مازلت أحلم فقط بالاحتفال مع الجماهير بلقب الكأس".

وأكمل "الآن علينا فقط أن نركز جهودنا على المباريات المتبقية، فهذه هي الفرصة الحقيقية أمام الفريق ليثبت قوته ومقدرته، فأنا أرى أن هذه هي اللحظة المناسبة تماما للتغيير"

وأردف "هذا النادي أعظم منا جميعا .. سيظل أعظم منا جميعا، سأفخر دائما أنني كنت جزء من هذا الكيان"

وبهذا ينتهي مشوار كلوب مع الفريق الذي تولى قيادته في 2008، على مدار سبع مواسم رفع فيها الفريق إلى مصاف المنافسين على لقب دوري أبطال أوروبا ووصل معه إلى النهائي، قبل الخسارة من بايرن ميونيخ.

الموسم الأخير كان صعبا بالنسبة لكلوب وغير مناسبا لتطلعات الجماهير، خاصة بعدما قاد الفريق إلى نهائي دوري الأبطال منذ عامين، لم يعد سهلا عليهم مشاهدة الفريق يخسر مثلا بثلاثية أمام بروسيا مونشنجلادباخ.

في 309 مباراة مع دورتموند، فاز كلوب في 175 وتعادل في 67 وخسر مثلهم.