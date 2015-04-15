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فيورنتينا يشارك في الكأس الدولية للأبطال مع برشلونة وتشيلسي

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فيورنتينا يشارك في الكأس الدولية للأبطال مع برشلونة وتشيلسي فيورنتينا يشارك في الكأس الدولية للأبطال مع برشلونة وتشيلسي

يشارك نادي فيورنتينا في الكأس الدولية للأبطال الودية "كأس جينيس" التي تقام سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية في إطار التحضيرات للموسم الجديد.

البطولة تقام سنويا في أمريكا، وسوف يشارك فيها خلال الموسم الجاري 10 فرق، في الفترة ما بين الحادي عشر من يوليو، وحتى الخامس من أغسطس.

وحسبما أفادت "فوكس سبورتس" فإن الفرق المشاركة هي فيورنتينا الإيطالي، مانشستر يونايتد، وتشيلسي من إنجلترا، برشلونة الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي، بورتو البرتغالي، كلوب أمريكا المكسيكي، نيويورك ريد بولز، لوس أنجلوس جالاكسي، وسان جوزيه من الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن مانشستر يونايتد هو حامل لقب البطولة العام الماضي بعدما تغلب في المباراة النهائية على مواطنه ليفربول.

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