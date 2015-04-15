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#ليلة_الابطال - التشكيل.. سان جيرمان بدون إبرا ضد برشلونة مع مونتويا

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#ليلة_الابطال - التشكيل.. سان جيرمان بدون إبرا ضد برشلونة مع مونتويا #ليلة_الابطال - التشكيل.. سان جيرمان بدون إبرا ضد برشلونة مع مونتويا

في غياب زلاتان إبراهيموفيتش، يقود إيزيكل لافيتزي وإديسون كافاني وخافيير باستوري حلم باريس سان جيرمان للفوز على برشلونة في العاصمة الفرنسية خلال ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

أدرين رابيو ويوان كاباي وبلايز ماتويدي يلعبون في وسط الملعب مع غياب تياجو موتا وماركو فيراتي.

ودفاعا، يشارك جريجوري فان دير فيل وتياجو سيلفا مع ماركينيوس وماكسويل في غياب ديفيد لويز.

مونتويا

أما برشلونة، فيلعب في جبهته اليمنى مارتن مونتويا مع جيرارد بيكيه وخافيير ماسكيرانو وخوردي ألبا يقف يسارا.

حارس المرمى هو تير شتيجن، ووسط الملعب يقوده سيرخيو بوسكتس مع إيفان راكيتيتش وأندريس إنيستا.

وكالعادة، يقود الهجوم الثلاثي الساحر نيمار دا سيلفا وليونيل ميسي ولويس سواريز.

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