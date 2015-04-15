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اشتباكات بين الحوثيين وقوات اللواء 35 المناصر للرئيس اليمنى منصور هادى

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اشتباكات بين الحوثيين وقوات اللواء 35 المناصر للرئيس اليمنى منصور هادى اشتباكات بين الحوثيين وقوات اللواء 35 المناصر للرئيس اليمنى منصور هادى
اندلعت اليوم الأربعاء ، اشتباكات فى محافظة تعز جنوب غرب اليمن بين قوات اللواء 35 مدرع الموالى للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى والحوثيين المدعومين بقوات الأمن الخاصة .

وحاول الحوثيون التقدم فى مدينة النور إلا أن قوات اللواء أجبرتهم على الانسحاب تاركين أسلحتهم .. وتقول مصادر محلية أن حوالى عشرين من الحوثيين قتلوا فى الاشتباكات .

ومن ناحية أخرى قامت طائرات دول عاصفة الحزم اليوم بقصف معسكر الجند بمحافظة تعز واستهدفت الدبابات التى تم نشرها على أطراف المعسكر .. وكانت الطائرات قد استهدفت هذا المعسكر منذ عدة أيام.

وتشهد محافظة تعز منذ عدة أيام توترا شديدا بعد إعلان اللواء 35 مدرع مناصرته للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى وطرده القائد الذى كان مواليا للحوثيين والرئيس السابق وقام كل طرف بنشر قواته وظهر الجنود المسلحون فى شوارع عاصمة المحافظة مما أدى إلى إغلاق أبواب المحال خوفا من حدوث اشتباكات بين الجانبين .

وقام جنود اللواء بالانتشار فى المدينة وحماية المنشآت الحكومية واحتلوا الجبال المطلة على الشوارع .

يذكر أن محافظة تعز هى التى بدأ منها الحوثيون الهجوم على محافظات الجنوب وهى تعد بوابة عدن والجنوب وذلك على الرغم من رفض المحافظة دخول الحوثيين إليها ولكن قوات الأمن والجيش بالمحافظة تواطؤا مع الحوثيين ومكنوهم من الدخول .
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