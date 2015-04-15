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إيران: تسيير طائرات لإعادة المعتمرين من السعودية بعد قرار تعليق العمرة

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إيران: تسيير طائرات لإعادة المعتمرين من السعودية بعد قرار تعليق العمرة إيران: تسيير طائرات لإعادة المعتمرين من السعودية بعد قرار تعليق العمرة
نقلت صحيفة "اعتماد" الايرانية عن فرهاد برورش المدير الفنى لشركة طيران إيران إير، أنه سيتم تسير طائرات إلى لإعادة المعتمرين الإيرانيين لمدة 10 أيام، وذلك بعد قرار تعليق العمرة إلى الأراضى السعودية.

ورحب رجال الدين فى إيران بقرار وزير الثقافة الإيرانى على جنتى بتعليق رحلات العمرة إلى المملكة العربية السعودية، بسبب مزاعم مضايقات للمعتمرين الإيرانيين فى مطار جدة. وقال آية الله نورى همدانى أن تعليق العمرة عمل جيد.

وكتبت صحيفة "آرمان" الإيرانية أنه بعد إعلان وزير الثقافة تعليق رحلات العمرة انتشر الخبر على مواقع التواصل الإجتماعى، وقالت إن الإيرانيين كانوا يتابعون القضية بدقة.

وكتبت صحيفة "اعتماد"، تم تعليق العمرة لحين إشعار أخر، وقالت أن نواب البرلمان والمسئولين الإيرانيين أخذوا فى الاعتبار قرار تعليق العمرة.

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مصر 365

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