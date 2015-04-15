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أمين عام التعاون الخليجى يبحث مع "بحاح" الجهود المبذولة لدعم اليمن

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أمين عام التعاون الخليجى يبحث مع "بحاح" الجهود المبذولة لدعم اليمن أمين عام التعاون الخليجى يبحث مع "بحاح" الجهود المبذولة لدعم اليمن
بحث الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر الأمانة للمجلس فى الرياض اليوم مع خالد محفوظ بحاح نائب الرئيس اليمنى ورئيس الوزراء، الجهود التى تبذلها القيادة اليمنية لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن، والمساعى التى تبذل لتقديم الدعم والعون للشعب اليمنى وإيصال مساعدات الإغاثة الإنسانية إلى كافة المحافظات اليمنية بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية.

كما تم بحث بنود قرار مجلس الأمن الدولى رقم (2216) الذى صدر يوم أمس الثلاثاء، والجهود السياسية والدبلوماسية اللازمة لمتابعة تنفيذ هذا القرار الأممي.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن تهانيه الخالصة لبحاح لثقة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى بتعيينه نائبا لرئيس الجمهورية مع احتفاظه بمنصبه كرئيس للوزراء، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح فى أداء المسؤوليات والمهام المطلوبة فى هذه المرحلة المهمة من تاريخ اليمن، مشيدا بما يتمتع به من كفاءة عالية وروح وطنية مخلصة.
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