الزمالك يخطط لصفقة جديدة تحسبا لبيع عبد الشافي

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك عن عزم ناديه تدعيم الصفوف بصفقة جديدة في الجبهة اليسرى بعد نهاية الموسم الجاري.

وقال سليمان في تصريحات إذاعية لشبكة الشباب والرياضة: "تعاقدنا مع عمر سعد ظهير أيسر حرس الحدود، وسنضم لاعب آخر في نفس المركز في حالة بيع عبد الشافي".

وكان الزمالك أعار عبد الشافي مطلع الموسم الجاري إلى صفوف أهلي جدة السعودي مقابل مليون و200 ألف دولار.

وأضاف عضو إدارة الزمالك: "لقد انضم عمر سعد في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي حرس الحدود، فهو لاعب مميز للغاية".

وأتم سليمان: "لاعب الحرس لديه خبرة جيدة بالدوري الممتاز، حيث كان أساسيًا على مدار 4 سنوات، وخاض 40 مباراة في المسابقة".