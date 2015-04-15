الزمالك: شيكابالا؟ صفقة غير مفيدة

يرى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن عودة محمود عبد الرازق "شيكابالا" للقلعة البيضاء لن تكون صفقة مفيدة.

وقال سليمان: "شيكابالا إضافة لأي فريق لأنه موهبة كبيرة، ولكن بحالته الفنية الحالية، أعتقد أنه لن يكون صفقة مفيدة للزمالك".

واستدرك في تصريحات لشبكة الشباب والرياضة: "إلا لو عاد لصفوف فريقه البرتغالي، ليمنحنا فرصة للتفاوض، لأنه لا يوجد تواصل معه سواء من أعضاء الجهاز الفني أو مجلس الإدارة".

وأضاف: "لم نفكر في شيكابالا حاليًا، لأنه بعيد عن المباريات الرسمية منذ عام كامل، وإذا احتاجه الجهاز الفني، سندرس الأمر جيدًا قبل اتخاذ أي خطوة".

وأتم أحمد سليمان: "شيكابالا لغز كبير بالنسبة لي وللكثيرين، ويجب أن يظهر للرأي العام، ليوضح لنا تفكيره وخطواته في مشواره الكروي".