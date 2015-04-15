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الزمالك يرد على اهتمامه بالسولية وشوقي السعيد

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الزمالك يرد على اهتمامه بالسولية وشوقي السعيد الزمالك يرد على اهتمامه بالسولية وشوقي السعيد

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك عن خطط ناديه لتدعيم فريق الكرة بصفقات جديدة، ردًا على اهتمام مسؤولي القلعة البيضاء بضم ثنائي الإسماعيلي عمرو السولية وشوقي السعيد.

وأكد سليمان في تصريحات لشبكة الشباب والرياضة: "السولية وشوقي السعيد لم يوقعا على أي رغبة بالانضمام للزمالك، ولم ننهي سوى صفقة عمر سعد ظهير أيسر حرس الحدود".

وأضاف: "ملف الصفقات الجديدة مؤجل لقبل نهاية الدوري بأسبوعين، سنعقد جلسة مع الجهاز الفني لتلبية رغباته في دعم المراكز التي يحتاجها الفريق".

وتابع: "أعتقد أن هيكل الزمالك لن يتغير كثيرًا، لأننا أبرمنا عدة صفقات بداية الموسم الجاري، ومعظم اللاعبين وقعوا على عقود طويلة الأجل".

واختتم أحمد سليمان: "التغيير سيكون محدودًا للغاية بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%".

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