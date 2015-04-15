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زود مناعتك ومناعة أطفالك وتجنب التقلبات الجوية بالكوسة والملوخية والخس

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زود مناعتك ومناعة أطفالك وتجنب التقلبات الجوية بالكوسة والملوخية والخس زود مناعتك ومناعة أطفالك وتجنب التقلبات الجوية بالكوسة والملوخية والخس
خلال هذه الأيام ومع التعرض للتغييرات الجوية المفاجئة، هناك بعض الأشخاص يكونون عرضة للإصابة بالأمراض لقلة مناعتهم، وهم كبار السن والأطفال.

وحول هذا يوصى الدكتور محمد سيد مسعود، أستاذ التغذية، كبار السن والأطفال بتناولهم بعض الأكلات التى تساعد على رفع المناعة وتقوية الجسم، حيث يجب الإكثار من تناول الفراولة والبرتقال واليوسفى والجوافة التى تحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى، والموز والجريب فروت والرمان.

وينصح بتناول بعض الخضراوات كالخس والكابوتشا والجزر والملوخية المضادة للسرطان والكوسة، حيث إنها مفيدة جدا للجسم وتحتوى على الكثير من العناصر التى ترفع من المناعة، ويجب تناولها مسلوقة أو مشوية للتمتع بفائدتها، كما إنها لا تعطى إحساسا بالعطش.

ويضيف أستاذ التغذية بضرورة تناول الحبوب الكاملة والبقوليات كالفاصوليا الخضراء أو والفول الأخضر والبسلة، وأيضا الفاصوليا البيضاء واللوبيا، لاحتوائها على مواد مقاومة للسرطان وتساعد على زيادة المناعة والوقاية من الأنفلونزا.

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