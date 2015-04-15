محلب يصدر قرارًا بمنح معاش استثنائي 1500 جنيه لأسرة كل شهيد مدني

أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، قرارًا بمنح معاش استثنائي لأسرة كل شهيد مدني من شهداء الأعمال الإرهابية بقيمة 1500 جنيه لأسرة الشهيد التي تحصل على معاشات تأمينية، وإذا كانت الأسرة تحصل على معاش أكثر من 1509 جنيه يتم منحها 500 جنيه إضافي.

وتضمن القرار أن يتم توزيع المعاش بالتساوي على المستحقين وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي، ويجوز الجمع بين هذا المعاش وأي معاش آخر أو دخل آخر.

كما تضمن القرار أن يُمنح أي مصاب مدني أصيب بالعجز الكلي بسبب الأعمال الإرهابية معاش استثنائي مساوي لمعاشرة الشهيد، كما يمنح من أصيب بعجز جزئي معاش استثنائي بحسب نسبه عجزه.

وأوضح القرار أن طلب معاش الشهيد يرفق بأصل شهادة من النيابة العامة بظروف الحادث وأصل شهادة الوفاة وأصل إعلان الوراثة وجهة العمل للشهيد، وصورة عقد الزواج وصورة البطاقة الشهيد وشهادات ميلاد الأولاد.