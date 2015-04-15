عبور أكبر سفينة بالعالم قناة السويس

عبرت قناة السويس اليوم السفينة العملاقة مورتن ميسرك التي تعتبر أكبر وأحدث سفن العالم و تحما عدد 18.270 الف حاوية قادمة من البحر الأحمر في طريقها الي موانئ البحر المتوسط .

دلفت الباخرة العملاقة الي ميناء شرق بورسعيد لتفريع حاويات به قبل أن تواصل رحلتها عبر البحر المتوسط تعتبر أكبر سفن الحاويات في العالم بل الأحدث.

وقال مصدر ملاحي مسئول بهيئة قناة السويس، إن الحاوية الدانماركية العملاقة التي تم إنشاؤها في شهر أكتوبر الماضي والبالغ طولها قرابة 400 متر، عبرت القناة بحمولتها البالغة 200 ألف طن ترافقها قاطرة من قاطرات هيئة قناة السويس، تحسبًا لحالات الطوارئ خلال رحلتها بالقناة التي قاربت 13 ساعة.