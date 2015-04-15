إصابة 8 أشخاص في اصطدام سيارة بشجرة في سوهاج

أصيب منذ قليل 8 أشخاص نتيجة اصطدام سيارة سوزوكى بشجرة بعد أن انحرفت عجلة القيادة من السائق نتيجة للرعونة والسرعة الزائدة على الطريق الزراعى الشرقى أمام قرية الكولا دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج .

> وكان اللواء إبراهيم صابر تلقى بلاغ من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد إصابة 8 اشخاص بينهم سيدتين نتيجة اصطدام سيارة اجرة بشجرة على الطريق وعلى الفور تم نقل المصابيين لمستشفى أخميم المركزى لإجراء الإسعافات الخاصة وتقيم الحالات المصابة .