أخبار عاجلة

البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إصابة 8 أشخاص في اصطدام سيارة بشجرة في سوهاج

Google+ Print
إصابة 8 أشخاص في اصطدام سيارة بشجرة في سوهاج إصابة 8 أشخاص في اصطدام سيارة بشجرة في سوهاج

أرشيفية

أصيب منذ قليل 8 أشخاص نتيجة اصطدام سيارة سوزوكى بشجرة بعد أن انحرفت عجلة القيادة من السائق نتيجة للرعونة والسرعة الزائدة على الطريق الزراعى الشرقى أمام قرية الكولا دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج .
> وكان اللواء إبراهيم صابر تلقى بلاغ من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد إصابة 8 اشخاص بينهم سيدتين نتيجة اصطدام سيارة اجرة بشجرة على الطريق وعلى الفور تم نقل المصابيين لمستشفى أخميم المركزى لإجراء الإسعافات الخاصة وتقيم الحالات المصابة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا