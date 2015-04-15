محافظ المنوفية: معرض دائم للمنتجات الحرفية بقويسنا

عقد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية اجتماعا بأعضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية للحرف اليديوية "تراثنا"، بحضور اللواء أسامة فرج السكرتير العام، وعمرو رياض مدير النقطة التجارية الدولية بقويسنا، والمهندسة نانسى حبلص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأصحاب الحرف اليدوية المختلفة.

وأعلن محافظ المنوفية عن إقامة معرض دائم لجميع الصناعات الحرفية بقويسنا بجوار برج قويسنا السياحى على الطريق الزراعى "القاهرة، الإسكندرية" للعمل على تسويق المنتجات الحرفية، موجها بضرورة تكاتف وتضافر الجهود للعمل على تشجيع المشروعات الصغيرة وإشراك المجتمع المحلى فى دعم الصناعات الحرفية لتحسين المستوى الاقتصادى والاجتماعى.

كما وعد المحافظ أعضاء الجمعية بالعمل على توفير مقر للجمعية فى أقرب ووقت ممكن، وتقديم كافة سبل المساعدة للعمل على تطوير العمل الحرفى وتشجيع الشباب على ممارسة هذه الصناعات من أجل محاربة البطالة ودفع عجلة الإنتاج وإحداث تنمية اقتصادية، مضيفًا أنه سيسعى جاهدًا للتواصل مع كافة المؤسسات والأجهزة من أجل المساهمة فى فتح أسواق جديدة للصناعات الحرفية خارج البلاد بهدف المشاركة فى المعارض الدولية والتسويق الخارجى.