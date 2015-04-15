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محافظ الإسكندرية يدعم معرض الأسر المنتجة بشراء بعض منتجاته

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محافظ الإسكندرية يدعم معرض الأسر المنتجة بشراء بعض منتجاته محافظ الإسكندرية يدعم معرض الأسر المنتجة بشراء بعض منتجاته
قام هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، بافتتاح معرض الأسر المنتجة بمركز شباب سموحة عصر اليوم، حيث قام محافظ الإسكندرية بشراء بعض السلع لتشجيع المشروعات الصغيرة من مالة الخاص.

و قد أثنى المحافظ على جودة المنتجات المعروضة، ودعا الشعب السكندرى بأكمله من خلال مشاركته فى وقفة تحت شعار " أنا حشترى " إلى المشاركة فى دعم المعرض من خلال شراء بعض من منتجاته.

يذكر أن المعرض ضم عرض منتجات لأدوات منزلية وبعض الآثاث والمشغولات اليدوية والملابس الجاهزة.
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