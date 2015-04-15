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"المسيرى" يتفقد معرض "صنع فى مصر" لتشجيع المشروعات الصغيرة

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تفقد هانى المسيرى محافظ الإسكندرية اليوم معرض "صنع فى " المقام بمركز شباب سموحة وذلك للعمل على دعم المشروعات الصغيرة.
>المحافظ يشارك فى وقفة لدعم المعرض -اليوم السابع -4 -2015
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المحافظ يشارك فى وقفة لدعم المعرض

وخلال الجولة أعرب المسيرى عن سعادته بهذا المعرض، مشيرًا إلى أن هناك مصانع كبرى عالمية بدأت بقروض بنكية كمشروعات صغيرة، كما أن هناك قصص نجاح بدأت بهذه الطريقة، وأكد دور المجتمع فى تشجيع مثل هذه الصناعات، وأنه سيبذل قصارى جهده لدعم هذه المشروعات والقائمين عليها، وقام خلال جولته بشراء العديد من المنتجات تشجيعًا ودعمًا للمشاركين فى المعرض من ذوى احتياجات خاصة ومكفوفين وطلاب مدارس وسيدات وشباب.
>المحافظ يتفقد قسم الملابس الجاهزة -اليوم السابع -4 -2015
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المحافظ يتفقد قسم الملابس الجاهزة

من الجدير بالذكر أن المعرض يقام فى منتصف كل شهر وبدأ منذ عام ونصف، ويقوم المشاركون بعرض منتجات لـ70 مشروع صغير تتمثل فى منتجات ذوى الاحتياجات الخاصة وإنتاج المرأة والشباب المصرى وإنتاج الأرامل والأيتام وأطفال الشوارع بالإضافة إلى إنتاج المكفوفين وإنتاج الغارمات، كذلك بمشاركة بعض الجمعيات الخيرية، ويشمل المعرض منتجات مفروشات وخرز ومنتجات غذائية وأدوات منزلية وجلود وغيرها من المنتجات.

المسيرى يشترى بعض منتجات المعرض -اليوم السابع -4 -2015
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المسيرى يشترى بعض منتجات المعرض

المحافظ يتفقد معرض الأثاث -اليوم السابع -4 -2015
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المحافظ يتفقد معرض الأثاث

قسم المشغولات اليدوية -اليوم السابع -4 -2015
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قسم المشغولات اليدوية

زغروتة فى استقبال المحافظ -اليوم السابع -4 -2015
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زغروتة فى استقبال المحافظ


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مصر 365

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