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أسرة المغازى تذبح 3 عجول لوليمة الغداء للمحافظ وثلاثة وزراء بالغربية

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أسرة المغازى تذبح 3 عجول لوليمة الغداء للمحافظ وثلاثة وزراء بالغربية أسرة المغازى تذبح 3 عجول لوليمة الغداء للمحافظ وثلاثة وزراء بالغربية
ذبحت أسرة الدكتور حسام المغازى، وزير الرى، 3 عجول، منذ قليل، بقرية بشبيش بمركز المحلة، بمحافظة الغربية، لإعداد وليمة لضيافة الوزراء؛ اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والرى حسام المغازى، ووزير الثقافة.

ومن المنتظر أن يستقبل المهندس سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية، الوزراء صباح غد فى بداية جولتهم لافتتاح برنامج مشروعك بمقر الحزب الوطنى بالمحلة الكبرى لخدمة حى أول وثان ومركز المحلة.

ثم يتوجه الوزراء إلى قرية بشبيش، مسقط رأس وزير الرى، لتناول وجبة الغداء، التى سيتم إعدادها بالعجول المذبوحة.

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مصر 365