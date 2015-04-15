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محافظ البحيرة يفتتح المعرض السنوى لمدارس أبو حمص

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محافظ البحيرة يفتتح المعرض السنوى لمدارس أبو حمص محافظ البحيرة يفتتح المعرض السنوى لمدارس أبو حمص
افتتح الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة يرافقه الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم المعرض السنوى لإدارة أبو حمص التعليمية والمقام بمدرسة الإرشاد الإعدادية بنات بمشاركة عدد 103 مدرسة ابتدائية على مستوى الإدارة التعليمية والذى يستمر لمدة ثلاثة أيام.

وذلك بهدف إبراز احدث الوسائل المستخدمة مع تلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية لتحسين مهارات القراءة والكتابة وتسهيل استيعاب الدرس وتنمية قدرات التلاميذ السمعية والبصرية والحسية ومشاركتهم فى الموقف التعليمى وتفعيل برامج دعم التعليم، حيث ضم المعرض أكثر من 1000 وسيلة تعليمية متنوعة من وسائل تعلم القرائية.

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مصر 365