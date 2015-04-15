مفتى الجمهورية: الإسلام أحل التزوج بـ4 سيدات لحل مشكلة معينة

الغربية- مصطفى عادل

أكد الدكتور شوقى عبد الكريم علام، مفتى الديار المصرية، أن الله عز وجل أحل للرجل أن يتزوج 4 سيدات، وعلينا أن نفهم النص فى سياقه، فهو يتكلم عن اليتامى أولاً ثم بعد ذلك يتكلم عن قضية التعدد، فالقضية قضية اجتماعية كأن القرآن يريد أن يعالج قضية اجتماعية موجودة فى المجتمع المسلم العربى فى هذا الوقت، وذلك من خلال إدارة أمر اليتامى فى النفس أولا ثم بعد ذلك ماله، موضحًا أنه بالنسبة لإدارة النفس يتم خلال رعايتهم ورقابتهم وقد يتطلب الأمر أن تدمج الأسرتان أسرة اليتيم بأم اليتيم فيتزوج ويعدد فكأن القضية قضية علاج للمجتمع فنتركها وسيلة للعلاج وليست غاية فى ذاتها لأنها لو كانت غاية فى ذاتها فهذا يسبب كثيرًا من القلق والمحاكم الآن تدل على هذه النظرة من القضايا الكثيرة المرفوعة من النساء ضد الرجال بسبب التعنت فى المعاملة مع النساء.

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