أخبار عاجلة

البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مفتى الجمهورية: الإسلام أحل التزوج بـ4 سيدات لحل مشكلة معينة

Google+ Print
مفتى الجمهورية: الإسلام أحل التزوج بـ4 سيدات لحل مشكلة معينة مفتى الجمهورية: الإسلام أحل التزوج بـ4 سيدات لحل مشكلة معينة

الغربية- مصطفى عادل

أكد الدكتور شوقى عبد الكريم علام، مفتى الديار المصرية، أن الله عز وجل أحل للرجل أن يتزوج 4 سيدات، وعلينا أن نفهم النص فى سياقه، فهو يتكلم عن اليتامى أولاً ثم بعد ذلك يتكلم عن قضية التعدد، فالقضية قضية اجتماعية كأن القرآن يريد أن يعالج قضية اجتماعية موجودة فى المجتمع المسلم العربى فى هذا الوقت، وذلك من خلال إدارة أمر اليتامى فى النفس أولا ثم بعد ذلك ماله، موضحًا أنه بالنسبة لإدارة النفس يتم خلال رعايتهم ورقابتهم وقد يتطلب الأمر أن تدمج الأسرتان أسرة اليتيم بأم اليتيم فيتزوج ويعدد فكأن القضية قضية علاج للمجتمع فنتركها وسيلة للعلاج وليست غاية فى ذاتها لأنها لو كانت غاية فى ذاتها فهذا يسبب كثيرًا من القلق والمحاكم الآن تدل على هذه النظرة من القضايا الكثيرة المرفوعة من النساء ضد الرجال بسبب التعنت فى المعاملة مع النساء.

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365