الحكومة تسند عملية هدم مبنى الحزب الوطنى للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم الأربعاء، على أن تتولى محافظة القاهرة السير فى إجراءات هدم مبنى الحزب الوطنى المنقضى الكائن بكورنيش النيل مع إسناد أعمال الهدم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأحرق مبنى الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل فى 28 يناير 2011، وقبل أن يكون المبنى مقرا للحزب كان مقرا للاتحاد الاشتراكى الذى تأسس فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وقال مجلس الوزراء، فى بيان أصدره اليوم أن القرار نص على أن يتم استخدام الموقع بعد إتمام أعمال الهدم بقرار من مجلس الوزراء.

- الحكومة تقرر هدم مبنى الحزب الوطنى المنحل بميدان التحرير

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