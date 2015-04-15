بالصور.. محلب: توقيع اتفاقية مع سيمنس العالمية لتدريب 500 فنى

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، إنه تم توقيع اليوم الأربعاء عقب اجتماع مجلس الوزراء اتفاقية مع شركة سيمنس العالمية لتدريب 500 فنى مصرى على نفقة شركة سيمنس العالمية، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من 3 محطات كهرباء ببنى سويف والبرلس والعاصمة الادارية الجديدة التى تنشئها سيمنس خلال عام.

وأضاف محلب فى تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن الحكومة تتابع من خلال وزارة الاستثمار يوميا الاتفاقيات والبروتوكولات التى تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الاقتصادى.

ومن جهة أخرى، قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء ستنتهى من 3 محطات لتوليد الكهرباء خلال عام بعد تخفيض المدة الزمنية من 3 أعوام لعام واحد، مشيرا إلى أن هذه المحطات الثلاثة ستضيف 13 ألف ميجا وات لإمكانية الشبكة الموحدة بتكلفة إجمالية 6 مليار يورو.

وأضاف أنه بنهاية العام الحالى ستعمل الشبكة الموحدة للكهرباء بما يصل إلى 40 ألف محيا وات بخلاف المشروعات الموقعة مع سيمنس وتشمل الـ3 آلاف ميجا وات كخطة إسعافية عاجلة، بنظام الدورة المركبة التى سيوفر نظام وقود سنوى بتكلفة مليار دولار.



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محلب خلال لقائه الصحفيين بعد اتفاقية "سيمنس"



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محلب يصافح رئيس "القابضة للكهرباء"



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رئيس الوزراء خلال توقيعه اتفاقية "سيمنس"



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"محلب" يشهد توقيع مذكرتى تفاهم بين "الكهرباء" ومجموعة الغانم الكويتية



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جابر الدسوقى رئيس القابضة للكهرباء ومسئول "الغانم" خلال توقيع الاتفاقية



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"جابر الدسوقى" يصافح مسئول شركة الغانم بعد توقيع الاتفاقية



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مؤتمر صحفى بعد التوقيع الاتفاقية



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"جابر الدسوقى" يجيب على أسئلة الصحفيين

- تفاصيل لقاء السيسى مع الرئيس التنفيذى لـ"سيمنز" الألمانية.. الرئيس يبحث عرض الشركة لإقامة 3 محطات لإنتاج الكهرباء بطاقة 13.2 جيجاوات..والجانبان يتفقان على إنشاء مصنع بمصر لإنتاج توربينات طواحين الهواء