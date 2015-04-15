المتحدث العسكرى: حادث كفر الشيخ يعكس الخسة والجبن لفئة خرجت عن الوطنية

قال العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى، إنه تم تفجير عبوة ناسفة ظهر اليوم، الأربعاء، بجوار استاد كفر الشيخ الرياضى فى منطقة تجمع لزهرة شباب الوطن من طلبة الكلية الحربية تمهيدًا لعودتهم إلى كليتهم بعد انتهاء إجازتهم مع ذويهم، لافتًا إلى أن هذه العملية تعكس مدى الخسة والجبن لفئة ضالة أصرت على الخروج عن الوطنية وانتهجت العنف والغدر واستحلت دماء المصريين.

وأضاف فى بيان له: "أسفرت العملية الحقيرة عن استشهاد طالبين وإصابة ثلاثة آخرين من مقاتلى الكلية الحربية الأبطال، وتتقدم القوات المسلحة بخالص التعازى لأسر الشهداء الأبرار، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته الواسعة، كما نتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

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