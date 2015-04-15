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بالصور.. مبنى الحزب الوطنى من أيام السلطة والعز.. إلى الهدم والإزالة

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بعد نحو 4 أعوام من ثورة 25 يناير، أسدل مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، اليوم الأربعاء، الستار على تاريخ الحزب الوطنى المنحل، بعدما وافقت على أن تتولى محافظة القاهرة السير فى إجراءات هدم مبنى الحزب الوطنى بكورنيش النيل مع إسناد أعمال الهدم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأحرق مبنى الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل فى جمعة 28 يناير 2011، وقبل أن يكون المبنى مقرًا للحزب كان مقرًا للاتحاد الاشتراكى الذى تأسس فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

"اليوم السابع" يعرض فى الصور التالية، قصة الحزب الوطنى من أيام السلطة والعز إلى الهدم والإزالة، منذ أن كان مقرًا لصناعة القرار، إلى أن تحول لمبنى مهجور، لم تلتفت حكومات ما بعد 25 يناير إلى ترميمه، حتى جاء قرار الحكومة اليوم بهدمه.

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

الحكومة تسند عملية هدم مبنى الحزب الوطنى للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة

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مصر 365

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