إصابة 13 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى بالبحيرة

أصيب قبل قليل 13 شخصا، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بدائرة مركز شرطة دمنهور بالطريق الزراعى السريع أمام قرية دسونس أم دينار اتجاه الإسكندرية - دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 1784 ب ل س "ميكروباص"، قيادة كريم عبد القوى محمد، سائق ومقيم إيتاى البارود، والسيارة رقم 9865 ب ص أ "نقل" قيادة محمد أحمد السيد مصطفى سائق ومقيم كفر الدوار، أثناء سير السيارة الأولى بالطريـق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة الثانيـة المتوقفة على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الأولى بكسر مضاعف بالساق اليسرى والفخذين، واشتباه ما بعد الارتجاج، تم تحويله للمستشفى الجامعى بالإسكندرية، وكذا إصابة عدد ( 12) من مستقلى السيارة الأولى جمعيهم طلبة بكدمات وسجحات تم نقلهم لمستشفى دمنهور العام للعلاج، وتحرر المحضر 11249/2015 جنح المركز.