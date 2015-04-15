النيابة العامة تستمع لأقوال مصابى تفجير طلاب "الحربية"

قالت مصادر قضائية، إن المستشار محمد الحلو، المحامى العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، انتدب فريق من النيابة العامة للانتقال إلى مستشفى المعادى العسكرى بالقاهرة، وسماع أقوال ثلاثة من طلاب الكلية الحربية الذين أصيبوا فى الحادث الإرهابى اليوم فى مكان تجمعهم بجوار إستاد كفر الشيخ لاستقلال أتوبيس ينقلهم إلى مقر الكلية الحربية.

وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن المحامى العام لنيابة كفر الشيخ كلف فريق النيابة الذى انتقل للقاهرة بتوثيق شهادة المصابين إذا سمحت حالتهم الصحية، حول ملابسات الانفجار.

وأشارت المصادر إلى أن المستشار محمد الحلو، أصدر عدد من القرارات فى ضوء التحقيقات الموسعة التى بدأتها النيابة لكشف ملابسات الحادث من بينها انتداب مصلحة الطب الشرعى للكشف على جثتى الطالبين المتوفين قبل تسليمهما إلى ذويهم وإصدار تصريح بدفنهما.

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