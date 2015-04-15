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النيابة تستمع لـ 3 أندونيسيين أصيبوا بخرطوش أثناء مطاردة مسجلين فى التحرير

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النيابة تستمع لـ 3 أندونيسيين أصيبوا بخرطوش أثناء مطاردة مسجلين فى التحرير النيابة تستمع لـ 3 أندونيسيين أصيبوا بخرطوش أثناء مطاردة مسجلين فى التحرير
استمع المستشار ضياء نجم الدين وكيل أول نيابة قصر النيل إلى أقوال 3 أندونسيين أصيبوا بخرطوش أثناء وقوفهم بميدان التحرير قبل نقلهم إلى المستشفى فأكدوا بأنهم أثناء تصويرهم الأماكن السياحية بميدان التحرير سمعوا انفجار وأصيبوا بخرطوش فى أنحاء متفرقة من أجسادهم.

كان ضابطا حرر محضرا بقسم شرطة قصر النيل أفاد فيه بأنه أثناء ملاحقته 3 مسجلين فى ميدان التحرير تركوا بندقية خرطوش وفروا هاربين وأثناء فحص البندقية خرجت منها طلقة بالخطأ فأصابت 3 أندونسيين وبأخطار النيابة أمرت برئاسة المستشار سمير حسن بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

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