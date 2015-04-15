النيابة تستمع لـ 3 أندونيسيين أصيبوا بخرطوش أثناء مطاردة مسجلين فى التحرير

استمع المستشار ضياء نجم الدين وكيل أول نيابة قصر النيل إلى أقوال 3 أندونسيين أصيبوا بخرطوش أثناء وقوفهم بميدان التحرير قبل نقلهم إلى المستشفى فأكدوا بأنهم أثناء تصويرهم الأماكن السياحية بميدان التحرير سمعوا انفجار وأصيبوا بخرطوش فى أنحاء متفرقة من أجسادهم.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان ضابطا حرر محضرا بقسم شرطة قصر النيل أفاد فيه بأنه أثناء ملاحقته 3 مسجلين فى ميدان التحرير تركوا بندقية خرطوش وفروا هاربين وأثناء فحص البندقية خرجت منها طلقة بالخطأ فأصابت 3 أندونسيين وبأخطار النيابة أمرت برئاسة المستشار سمير حسن بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.