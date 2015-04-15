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تخصيص وجبة يومية من الخضار ضرورى لصحة المعدة

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تخصيص وجبة يومية من الخضار ضرورى لصحة المعدة تخصيص وجبة يومية من الخضار ضرورى لصحة المعدة
الخضراوات بلا شك صديقة المعدة، وهى الطعام المثالى لمن يعانون من مشكلات معوية، وتوضح الدكتورة سامية حامد أخصائية التغذية العلاجية أن الخضار بأنواعه سبب فى التمتع بمعدة قوية فولاذية تهضم ما يأتيها دون أدنى مشكلة.

وتوضح سامية أن الخضار بأنواعه كالكوسة والفلفل الأخضر والخس والجرجير وغيرها من أنواع، لطيفة على المعدة، محببة لأحماضها لأن أليافها العالية تزيد من حركة ونشاط المعدة بشكل كبير، وتعمل عمل التمرينات الرياضية الداخلة للأمعاء، وتساعد على تنشيطها وتحسين وظائفها إلى حد ملحوظ.


>وتوضح أخصائية التغذية أن الخضار أحد أهم عوامل تنشيط وظائف الأمعاء، من الاستجابة لنوعيات الطعام المختلفة، والقاسية بشكل خاص على المعدة، كما يعمل على تقوية سمك المعدة وقدرتها على تحمل البارد والساخن، كما يزيد من حركتها الداخلية، وتقوية عضلاتها، كما يتفاعل مع سوائلها بشكل فعال دون مشكلات.

ولذا تنصح سامية بتخصيص وجبة يومية من الخضار لا تخلو من أنواعه المختلفة، فلكل نوع فائدة للمعدة، فهى سحر يعالج مشكلات الأمعاء، ويساعد على سرعة التئامها اذا ما تعرضت لهجوم من الأطعمة الحريفة أو القاسية عليها.

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مصر 365