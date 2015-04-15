هل أوشك محمد منير على إعلان خبر اعتزاله؟

بعد انتشار أخبار عن قرب إعلانه نبأ اعتزاله، أشار مصدر مقرب من المطرب المصري محمد منير لـ"سيدتي نت" أنّ منير لا يفكر نهائياً في الاعتزال، وأنّ كلّ ما قيل مجرّد تخمينات من بعض الأقلام الصحفية.

وأوضح المصدر أنّ منير يعدّ بسريّة تامّة لألبومه الجديد الذي يراهن عليه، ويعمل على اختيار كلمات جديدة وألحان مختلفة لتعويض الإخفاق الذي حقّقه آخر ألبوم له وهو "أهل الطرب والعرب"، الألبوم الوحيد لمنير الذي لم يحقّق أي نجاح يذكر .

ولفت المصدر أن منير يفضّل أثناء التحضير لأي عمل جديد له يفضّل أن يبتعد عن الأضواء ليركز على عمله.