دانيال كريغ يتعافى بعد الجراحة

إستأنف Daniel Craig نشاطاته المهنية بعد أن خضع لعملية جراحية في ركبته وتعافى منها. وحصل العميل السري " James Bond " الذي يحمل "رخصة للقتل" على "رخصة للإنقاذ" بعد تعيينه أول مدافع عالمي عن القضاء على مخاطر الألغام والمتفجرات.

وسيشارك النجم خلال السنوات الثلاث المقبلة بالحملات الهادفة إلى زيادة الوعي من قبل الأمم المتحدة لازالة الألغام، إضافة إلى الدعم السياسي والمالي لهذه القضية.

وفي سياق منفصل تابع النجم تصوير فيلمه Spectre في لندن، حيث أكد مصدر مقرب منه أنه بالفعل بدأ تصوير المشاهد المرتكزة على وجهه فيما قام بديله بمشاهد الركض.

وخضع الممثل البالغ من العمر 47 عاماً لعملية جراحية بسيطة في ركبته، في إحدى مستشفيات مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.