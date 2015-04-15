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بالفيديو: كيف عبّر أدهم نابلسي عن حُبِهِ لمُعجبيه؟!

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بالفيديو: كيف عبّر أدهم نابلسي عن حُبِهِ لمُعجبيه؟! بالفيديو: كيف عبّر أدهم نابلسي عن حُبِهِ لمُعجبيه؟!

الأربعاء 15-04-2015 17:43

في خطوةٍ سباقة من نوعها في الوطن العربي، أطلق الفنان أدهم نابلسي أغنيتهُ الجديدة بعنوان "كيف بحبَك هيك!" عبر قناته الرسمية على الـYouTube، بطريقة مميزة شاركهُ بها معجبيه من كافة أنحاء الوطن العربي. خصّ أدهم من خلال هذه الأغنية مُعجبيه الذين بحسب ما قالهُ في مصوّر: بأن النجاح الذي حققهُ في برنامج X-Factor كان من خلالهم، فهم من آمنوا بموهبته منذ البداية وتابعوا في دعمهُم لهُ حين أطلق أول أغنية خاصة به، وأضافَ بأنهُ على ثقة بأنهم أكثر من سيُساهم في إيصال أغنيتهُ الجديدة لقلوب كل الناس.
وكان أدهم قد طلب من مُعحبيه عبر صفحاته الإجتماعية، بأن يقوموا بتصوير أنفسهم مع كلمة من كلمات الأغنية ويرسلوها لهُ دون أن يذكر السبب. وأتت المفاجأة عندما طرح الفيديو الممُيز مساء الإثنين وكان عبارة عن صور جميع المُعجبين، مُجسّدين كلمات الأغنية.
الأغنية من كلمات: طارق الزين ورامي الشافعي، ألحان: رامي الشافعي وتوزيع: عمر صباغ. ويقول مطلعها: "كيف بحبك هيك، وبعذب حالي وبرجع بسأل من أول وجديد، كيف بخاف عليك واللي معذبني ومخوفني إنك صرت بعيد.."
يُذكر أن الأغنية صدرت حصرياً لمدة ثلاثة أيام عبر تطبيق أنغامي، حيث إحتلت فوراً المرتبة الأولى في كل من الأردن، العراق، لبنان والإمارات.

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سيدتي

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