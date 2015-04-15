نجمات في عرض أزياء بدبي.. وهكذا تصرفت نوال الزغبي!

في حدث ضخم اجتمعت فيه مجموعة من النجمات والنجوم ومصممي الأزياء، أقيم في فندق سوفوتيل النخلة بدبي، عشرة عرض أزياء لمجموعة من مصممي الأزياء استمر لمدة سبع ساعات بحضور النجوم: بلقيس، أريام، أصالة، نوال الزغبي، سلافه معمار، سمية الخشاب، قصي خولي، سارة كنعان، عبد الله بالخير، ديما بياعه، ناديا المنصوري، مها المصري، أنابيلا هلال وزوجها الدكتور نادر صعب، وبوسي شلبي، من تنظيم شركة "دو آند دن من".

بدأ الحفل نهاراً وكان على مدخل القاعة سجادة حمراء وفرقة موسيقية بالمزمار تستقبل كل الضيوف، وعيون الحاضرين تذهب إلى البوابة كلما سمعوا صوت المزمار ليترقبوا الضيف القادم... فكانت الأجواء جميلة مسلية ومرحة، حيث حضر النجوم واحداً تلو الآخر، فكانت بلقيس أول الحاضرات واللافت أن كل النجوم الذين حضروا كانوا يلبون طلبات وسائل الإعلام في إجراء مقابلات بعد التقاط الصور لهم على السجادة الحمراء، ولكن تصرف مدير أعمال نوال الزغبي أغضب وسائل الإعلام، إذ دخلت على السجادة يحيط بها أربعة من رجال الأمن ليمنعوا أي أحد الاقتراب منها، وبعد التقاط الصور، وعلى الرغم من أن نوال كانت تستقبل وسائل الإعلام بابتسامة، إلا أن تصرف باسكال مغماس مدير أعمالها كان غير مهني، حيث أبعد كل وسائل الإعلام التي كانت تنتظرها لإجراء لقاءات تلفزيونية وصحفية معها، ورفض إجراء أي مقابلة حتى وسائل الإعلام الراعية الرسمية للحدث.. وهذه ليست المرة الأولى التي يتصرف فيها مدير أعمالها هكذا. وفي المقابل أطلت سلافة معمار بفستان أحمر طويل نال إعجاب الحضور. وبعد الانتهاء من مراسم السجادة الحمراء بدأ حفل عروض الأزياء، الذي استمر ساعات طويلة وقدمته الإعلامية ألين وطفة، بحضور النجوم ومصممي الأزياء.

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