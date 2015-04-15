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الزيادى : استهداف طلاب الكلية الحربية عمل “جبان” .. ومصر لن تنكسر

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الزيادى : استهداف طلاب الكلية الحربية عمل “جبان” .. ومصر لن تنكسر الزيادى : استهداف طلاب الكلية الحربية عمل “جبان” .. ومصر لن تنكسر

تامر الزيادي

وصف تامر الزيادى خبير السياسات الاقتصادية والقيادى السابق بحزب المؤتمر استهداف طلاب الكلية الحربية بمدينة كفر الشيخ واستشهاد اثنين منهم وإصابة آخرين بأنه عمل جبان، يؤكد أن تواجه فصيل يريد احراق مصر وشبابها وتدمير جيشها كخيار أخير بعد أدركت الجماعة الإرهابية ومموليها أن فقدت وجودها فى الشارع وبدأ الشعب المصرى فى بناء الدولة المصرية الحديثة

وقال الزيادى فى تصريحات له اليوم إن من يستهدون طلاب الكليات العسكرية والجنود فى سيناء هم الأعداء الحقيقيون لهذا الوطن لكن فاتهم أن من استشهدوا اليوم وكل من روت دمائهم الذكية تراب مصر اختاروا منذ البداية أن تكون دمائهم ثمن لحرية مصرنا.

وأضاف، الشعوب لا تموت ولا تنهزم أمام جماعات دموية عقيدتها القتل وإحراق الأوطان والعمالة لصالح قوى إقليمية من أجل تنفيذ مشروع وهمى فمصر لن تنكسر ، وفى النهاية نعزى كل شهداء هذا الوطن ونؤكد لرجال جيشنا البواسل على الحدود وفى المعسكرات وفى الكليات العسكرية أننا خلفكم حتى نطهر مصر من الإرهاب

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