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النيابة العامة تحقق فى استهداف تجمع طلبة الكلية الحربية بكفر الشيخ

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النيابة العامة تحقق فى استهداف تجمع طلبة الكلية الحربية بكفر الشيخ النيابة العامة تحقق فى استهداف تجمع طلبة الكلية الحربية بكفر الشيخ
أمر المستشار محمد الحلو المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، بفتح تحقيقات موسعة فى الحادث الإرهابى الذى استهدف تجمع طلبة الكلية الحربية بجوار استاد كفر الشيخ الرياضى، عن طريق قيام إرهابيين بزرع عبوة ناسفة تم تفجيرها على الطلاب مما تسبب فى استشهاد طالبين، وإصابة ثلاثة آخرين.

وكلف المستشار محمد الحلو، فريقا من نيابة كفر الشيخ للانتقال إلى موقع الحادث الإرهابى، وإجراء المعاينة المبدئية لمكان الانفجار، وانتداب خبراء المفرقعات، وإدارة الأدلة الجنائية، للقيام بأعمال فحص المخلفات الناتجة عن التفجير، والتحفظ على أجزاء العبوة الناسفة المستخدمة لإعداد تقرير فنى بالنتائج التى توصل إليها الخبراء.
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