بالصور.. افتتاح مؤتمر المصرية للغدد الصماء والسكر باستعراض طرق الوقاية

افتتح اليوم المؤتمر العلمى الــ18 للجمعية المصرية للغدد والسكر والبدانة والمنعقد فى الفترة من 15 إلى 17 إبريل الجارى بالإسكندرية.

وقال الدكتور على عباسى، أستاذ السكر والغدد بكلية الطب جامعة الإسكندرية، رئيس الجمعية والمؤتمر، إن المؤتمر يناقش كل ما هو جديد فى مجال السكر والغدد الصماء والسمنة ومضاعفاتها وطرق الوقاية والعلاج منها بحضور خبراء أجانب من مختلف الدول لمناقشة كل ما هو جديد فى علاج السكر بداية ما قبل ظهوره حيث إن هذه المرحلة علاجها سهل وبسيط، حيث يمكن للشخص التحكم فى وزن الجسم فكلما خف وزن الجسم فى هؤلاء المرضى كلما كان من السهل تجنب الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى خصوصًا فى عائلات مرضى السكر .



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خلال افتتاح المؤتمر

وأشار إلى أن المؤتمر سيقوم باستعراض الأدوية الحديثة لعلاج مرض السكر والتى يسهل على الطبيب التعامل معها فى هذه الحالات والبعد قدر المستطاع عن الإصابة بالمرض الذى قد يحدث بكل أعراضه إذا ما تخلى المريض عن الإرشادات التى نبه إليها الطبيب المعالج وهذه المعلومة لم تكن فى الحسبان فيما سبق.



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مناقشات عن أفضل الطرق لتجنب مرض السكر



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جانب من حضور المؤتمر

وينصح جميع عائلات مرضى السكر من النوع الثانى البعد ما استطاعوا عن السمنة والإقلال من السكريات لأنها تسرع فى حدوث مرحلة ما قبل السكر ثم حدوث السكر بعد ذلك علمًا بأن مرحلة ما قبل السكر قد تطول من 10 إلى 20 عامًا حتى يتجنب المريض مضاعفات المرض خصوصا مرض الشرايين التاجية التى قد تحدث فى هذه المرحلة وهو ما يفسر اكتشاف المرض بعد حدوث هذه الأمراض ممن ليس لهم علم بذلك وبالتالى يكونون أكثر عرضة للإصابة بتصلب الشرايين ولا نخص بالذكر زيادة الأطعمة المحتوية على السكر فقط ولكن زيادة الأطعمة الدسمة لأنة من المعروف أن زيادة الدهون فى الدم تعمل على إحباط عمل الأنسولين الطبيعى فى الدم وعلى المدى الطويل يصاب الإنسان بالسكر ومضاعفاته طالما هو من عائلات مرضى السكر .

وأشار إلى أن المؤتمر يشارك فيه أطباء من الجامعات الأمريكية والكندية والفرنسية والأساتذة المصريين من مختلف الجامعات المصرية.



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أطباء السكر من مختلف الجامعات يشاركون فى المؤتمر



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أطباء التغذية والسكر يشاركون فى المؤتمر

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