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إصابة الحامل بالسكر فى بداية الحمل تعرض الجنين لخطر "التوحد"

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إصابة الحامل بالسكر فى بداية الحمل تعرض الجنين لخطر "التوحد" إصابة الحامل بالسكر فى بداية الحمل تعرض الجنين لخطر "التوحد"

• سكرى الحمل


>كشفت دراسة علمية حديثة أن إصابة الأم بمرض السكرى، فى بداية الحمل، يزيد من فرص إنجاب طفل يعانى من مرض التوحد.

• إصابة الأجنة بمرض التوحد


>ووجد الباحثون خلال الدراسة المنشورة مؤخرا عبر الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”، أن مخاطر إصابة الأجنة بمرض التوحد كانت فى أعلى مستوياتها عند إصابة الأم بالسكرى خلال فترة نمو المخ للجنين.

• إضرار ارتفاع مستوى السكر فى الدم


>وأوضح الباحثون أن ارتفاع مستويات السكر فى الدم لدى الأم يعطل نمو دماغ الجنين، وخصوصا فى مناطق الدماغ المهمة المختصة بالاتصال والسلوك الاجتماعى.

وقال الدكتور إدوارد كارى، المتخصص فى التعليم والسلوك فى فونتانا كاليفورنيا، إن السكرى يمنع الجسم من صنع أو استخدام الأنسولين بشكل صحيح، وهذا يسبب تراكم السكر فى الدم.

• سكر الحمل يرفع من خطر الإصابة بالسكر لاحقا


>وأضاف كارى أن السكرى الحملى، الذى يتطور أثناء الحمل، يضع النساء فى خطر أعلى للإصابة بمرض السكرى فى المستقبل، ويمكن أن يتسبب فى ارتفاع نسبة الولادة المبكرة أو ارتفاع خطر إصابة الجنين بمرض السكرى فى وقت لاحق من الحياة.

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