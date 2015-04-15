تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا بتهمة قطع الطريق بالمنيا إلى 8 يونيو

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار حفنى عبد الفتاح حفنى، اليوم تأجيل محاكمة 43 من عناصر جماعة الإخوان فى قضيتين، بتهم التظاهر وقطع الطرق بمدينة بنى مزار شمال المحافظة، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، إلى جلستى الثامن من شهر يونيو، والتاسع من شهر أغسطس، لإحضار جميع المتهمين، وسماع أقوال الدفاع.

و القضية الأولى تضم 33 متهمًا، من بينهم ممدوح مبروك مدير المكتب الإدارى لجماعة الإخوان ووكيل وزارة التعليم سابقًا، وحمدى على عبد النبى خليفة، نائب سابق عن حزب الحرية والعدالة، وتقرر تأجيلها إلى جلسة الثامن من شهر يونيو، والثانية 10 متهمين آخرين من عناصر جماعة الإخوان، وتقرر تأجيلها إلى جلسة يوم التاسع من شهر أغسطس المقبل لحضور باقى المتهمين.

وقال خالد الكومى عضو هيئة الدفاع عن أنصار مرسى، إن المتهمين وجهت لهم النيابة العامة، تهم الانضمام إلى جماعة محظور نشاطها على خلاف أحكام القانون، وخرق قانون التظاهر والتحريض على العنف وإثارة الشغب بمركز بنى مزار، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.