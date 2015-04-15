تأجيل دعويى سب هشام جنينة ضد أحمد موسى إلى 6 مايو للاطلاع

أجلت محكمة جنح مدينة نصر اليوم برئاسة المستشار محمد البغدادى نظر دعويى السب والقذف المقامتين من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ضد الإعلامى أحمد موسى إلى جلسة 6 مايو للاطلاع.

كان رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أقام جنحتين أمام محكمة مدينة نصر اتهم فيهما أحمد موسى بسبه وقذفه عبر برنامجه "على مسئوليتى" الذى يذاع بفضائية "صدى البلد" بعدما قال أنه ينتمى لجماعة الاخوان واحتوت الحلقتين عبارات تتضمن سب وقذف فى حق جنينة قدم محامى المدعى للمحكمة اسطوانات مدمجة.

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