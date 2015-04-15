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مدرب الأهلي يوضح لـ في الجول.. لماذا تم استبعاد متعب من رحلة المغرب التطواني

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مدرب الأهلي يوضح لـ في الجول.. لماذا تم استبعاد متعب من رحلة المغرب التطواني مدرب الأهلي يوضح لـ في الجول.. لماذا تم استبعاد متعب من رحلة المغرب التطواني

تحدث علي ماهر المدرب في الجهاز الفني للأهلي عن استبعاد عماد متعب مهاجم الفريق من القائمة التي تسافر لمواجهة المغرب التطواني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال ماهر لـFilGoal.com: "متعب ماركة مسجلة داخل النادي الأهلي.. هو الهداف القدير للفريق، لم تتغير وجهة نظر الجهاز الفني فيه".

وتابع "ليس معنى غيابه عن لقاء أو اثنين أن الجهاز الفني مستاء منه مثلا أو يراه لاعبا غير كفء أو كل الهراء الذي تردد".

ثم أوضح "كل ما هناك أن الأهلي لديه رغبة في منح بيتر إيبمبوي وصلاح الدين سعيد الفرصة أيضا ليثبت كل منهما وجوده في النادي بشكل كامل".

وأردف "لكن متعب يظل المهاجم الذي يحسم البطولات، غني عن مباراة أو اثنتين لإثبات وجوده مع الأهلي".

وأتم "فقط نحن محكومون بعدد معين في القائمة، والجهاز يرغب في منح الثنائي الأجنبي الفرصة بلا ضغوط، ومتعب موجود معنا وسنظل نثق في قدراته لأنه ليس تحت الاختبار بل هو نجم من أهم نجوم الأهلي".

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