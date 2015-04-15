متعب لـ في الجول: غير مقتنع باستبعادي من قائمة الفريق

كشف عماد متعب مهاجم النادي الأهلي عن عدم اقتناعه بقرار الجهاز الفني للفريق باستبعاده من القائمة المسافرة لمواجهة المغرب التطواني في دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا.

وشدد متعب على أنه دائما كان عند حسن ظن الجهاز الفني به في المباريات الحاسمة وأن الفريق يحتاج جهود كل لاعبيه الآن لتعويض فارق النقاط في الدوري الذي يتصدره الغريم التقليدي الزمالك.

تحدث متعب لـFilGoal.com قائلا:"غير مقتنع باستبعادي من رحلة المغرب بعد غيابي عن مباراة الأسيوطي".

وأضاف "الأهلي يحتاج لتقليل فارق النقاط مع الزمالك وإنبي في الدوري، لذا لابد من تواجد جميع اللاعبين في الفترة الحالية من الموسم".

وأردف "ولدينا مباراة مهمة أمام المغرب التطواني، وهو فريق قوي تحتاج أمامه لكل لاعبيك الأساسيين".

وأتم "لم أقصر أبدا حين احتاجني الفريق، وبالأخص في المباريات الحاسمة مثل نهائي الكونفدرالية ومباراة وفاق سطيف".

ولم يدخل متعب قائمة الفريق في مباراة الثلاثاء في الدوري والتي حسمها الأهلي بخماسية دون رد أمام الأسيوطي في الجولة 25 من الدوري.

وسجل متعب تسعة أهداف هذا الموسم في مسابقة الدوري في 19 مباراة شارك بها.